Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:30
Просмотров: 120

На Салтовке мужчина ударил ножом своего сына: пострадавший скончался

На Салтовке мужчина ударил ножом своего сына: пострадавший скончался

31 марта около 23:06 из подъезда дома на улице Руслана Плоходько в больницу доставили 36-летнего харьковчанина с проникающим ранением грудной клетки. В больнице мужчина скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что харьковчанин пришел к своему отцу. Между ними внезапно возникла ссора, в результате которой 59-летний мужчина ножом нанес несколько ударов в область грудной клетки сыну.

Мужчину задержали, с  места происшествия изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 