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Умер легендарный режиссер Георгий Данелия

Умер легендарный режиссер Георгий Данелия

Режиссер Георгий Данелия умер в четверг в возрасте 88 лет от остановки сердца.

Об этом сообщила его жена Галина Данелия.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала она.

Напомним, в феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких и введен в медикаментозную кому.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ — "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

 

Агентство Телевидения Новости

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