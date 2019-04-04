Умер легендарный режиссер Георгий Данелия

Режиссер Георгий Данелия умер в четверг в возрасте 88 лет от остановки сердца.

Об этом сообщила его жена Галина Данелия.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала она.

Напомним, в феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких и введен в медикаментозную кому.

Широкая известность пришла к режиссеру в 1964 году после выхода лирической комедии "Я шагаю по Москве". Среди других его киноработ — "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Агентство Телевидения Новости