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В Люботине на карантин из-за кори закрыли детсад и школу

В Люботине на карантин из-за кори закрыли детсад и школу

В Люботине Харьковской области из-за вспышки кори на карантин закрыли школу и детский сад. 

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета. 

Так,  с начала года корью заболели 45 человек, в том числе 25 - дети. При этом 73% пациентов не были привиты. Большинство случаев зафиксировали среди учеников школ, безработных и работников транспорта.

Из-за вспышек кори в общеобразовательной школе №4 - 13 случаев, и детскому саду №2 - двое детей заболели - эти  учебные заведения закрыты на карантин.

Агентство Телевидения Новости

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