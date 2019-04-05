В Люботине на карантин из-за кори закрыли детсад и школу

В Люботине Харьковской области из-за вспышки кори на карантин закрыли школу и детский сад.

Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Так, с начала года корью заболели 45 человек, в том числе 25 - дети. При этом 73% пациентов не были привиты. Большинство случаев зафиксировали среди учеников школ, безработных и работников транспорта.

Из-за вспышек кори в общеобразовательной школе №4 - 13 случаев, и детскому саду №2 - двое детей заболели - эти учебные заведения закрыты на карантин.

Агентство Телевидения Новости