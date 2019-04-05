05.04.2019 18:23
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В Люботине на карантин из-за кори закрыли детсад и школу
В Люботине Харьковской области из-за вспышки кори на карантин закрыли школу и детский сад.
Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.
Так, с начала года корью заболели 45 человек, в том числе 25 - дети. При этом 73% пациентов не были привиты. Большинство случаев зафиксировали среди учеников школ, безработных и работников транспорта.
Из-за вспышек кори в общеобразовательной школе №4 - 13 случаев, и детскому саду №2 - двое детей заболели - эти учебные заведения закрыты на карантин.
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