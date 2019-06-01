Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 51

В ЦИК зарегистрировали первого кандидата от Харьковской области

В ЦИК зарегистрировали первого кандидата от Харьковской области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты от Харьковской области, который баллотируется в порядке самовыдвижения.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По информации пресс-службы, 31 мая комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Алексея Тесаловського. Он баллотируется в порядке самовыдвижения в округе №174. Округ относится к Новобаварскому и Холодногорскому районам города.

Отметим, Тесаловський предприниматель и, согласно данным декларации, за прошлый год его доход составил более 2 миллионов гривен.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 