В ЦИК зарегистрировали первого кандидата от Харьковской области

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты от Харьковской области, который баллотируется в порядке самовыдвижения.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По информации пресс-службы, 31 мая комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Алексея Тесаловського. Он баллотируется в порядке самовыдвижения в округе №174. Округ относится к Новобаварскому и Холодногорскому районам города.

Отметим, Тесаловський предприниматель и, согласно данным декларации, за прошлый год его доход составил более 2 миллионов гривен.

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