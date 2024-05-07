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"ПентоПак" продадуть на "Прозорро"

ПентоПак продадуть на Прозорро

Фонд держмайна затвердив стартову ціну конфіскованому у родини російсько-грецького олігарха Івана Саввіді заводу "ПентоПак" у Борисполі та виставив його на продаж за 203,7 млн грн. Аукціон в системі "Прозорро.Продажі" запланований на 31 травня. Залучені кошти спрямують на відбудову України — Центр протидії корупції.

Саввіді має тісні зв'язки з керівництвом рф.

"Приємно, що в цій історії не обійшлось без зусиль ЦПК та Автомайдану, адже ми готували відповідні звернення про необхідність конфіскації активів Саввіді та його дружини.

Ми надали докази, що дружина Саввіді є номінальною власницею низки фірм в Україні, хоча бізнесом фактично володіє її чоловік. Після цього Мін’юст підготував позов, який задовольнив ВАКС", — заявили у ЦПК.

Олігарх опинився у санкційному списку як мінімум через те, що у 2015 році публічно вітав тимчасову окупацію Криму та його так зване "приєднання" до рф.

"Саввіді — власник порту в Салоніках та футбольного клубу ПАОК. В Україні йому належали компанії "ПентоПак" та "Атлантіс-Пак Україна", які і конфіскував ВАКС.

Додамо, що завод "ПентоПак" продовжує працювати, сплачувати податки та забезпечувати роботою майже 200 людей", — наголосили у ЦПК.

Джерело: https://t.me/znua_live/147052

Новости портала «Весь Харьков»

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