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Мужжчина, пострадавший в результате взрыва и пожара в Золочеве, скончался в реанимации

Мужжчина, пострадавший в результате взрыва и пожара в Золочеве, скончался в реанимации

Мужчина, пострадавший в результате возгорания и взрыва топлива в Золочеве, скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на медиков.

По данным пресс-службы, пострадавший умер сегодня, 3 июня, около часа назад.

Мужчина находился в реанимации Харьковского ожогового центра.

Его состояние оценивалось как критично тяжелое. 

Напомним, мужчина получил ожоги 80% тела вечером 28 мая, когда в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при  помощи  электрического насоса.

В приборе произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию гаража и последующим взрывам.

 

Агентство Телевидения Новости

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