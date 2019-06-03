Мужжчина, пострадавший в результате взрыва и пожара в Золочеве, скончался в реанимации

Мужчина, пострадавший в результате возгорания и взрыва топлива в Золочеве, скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на медиков.

По данным пресс-службы, пострадавший умер сегодня, 3 июня, около часа назад.

Мужчина находился в реанимации Харьковского ожогового центра.

Его состояние оценивалось как критично тяжелое.

Напомним, мужчина получил ожоги 80% тела вечером 28 мая, когда в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при помощи электрического насоса.

В приборе произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию гаража и последующим взрывам.

Агентство Телевидения Новости