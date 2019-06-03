03.06.2019 16:19
Просмотров: 137
Мужжчина, пострадавший в результате взрыва и пожара в Золочеве, скончался в реанимации
Мужчина, пострадавший в результате возгорания и взрыва топлива в Золочеве, скончался.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на медиков.
По данным пресс-службы, пострадавший умер сегодня, 3 июня, около часа назад.
Мужчина находился в реанимации Харьковского ожогового центра.
Его состояние оценивалось как критично тяжелое.
Напомним, мужчина получил ожоги 80% тела вечером 28 мая, когда в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при помощи электрического насоса.
В приборе произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию гаража и последующим взрывам.
Загрузка...