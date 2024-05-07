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Железный капут? Очередное творение российских кулибиных…

Железный капут? Очередное творение российских кулибиных…

В данном случае, помимо нагромождения разного рода хлама на верхнюю часть танка Т-72, гении рембата удосужились установить противоминный трал. На первый взгляд, это ещё больше повысило выживаемость танка, а то мало ли и вправду, где-то в поле завалялась мина ТМ-62…

Тем не менее, танк, утративший свой первозданный облик, остался с неприкрытыми бортами, что для профессионального ПТУРщика – самое оно. Хотя, нагромождение из ящиков и рабицы тоже не панацея от тандемного кумулятива. Главное, чтобы он был и руки, растущие из правильного места, его направляли.

В остальном, повторюсь, никто не отменял комплекса мер противодействия, плохо, что им уделялось мало внимания, в отличие от отдельно взятых компонент. Между тем, танков-ангаров, разных и самых причудливых, с каждым днём будет становиться всё больше и больше…

Нужен миллион мин.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21634

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