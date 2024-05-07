російська армія загрожує самим росіянам

Центр стратегічних комунікацій пояснює

4 травня під час російської атаки Харкова сталося «нештатне сходження» авіабомби, яка пошкодила 30 приватних будинків та 10 автомобілів у бєлгороді (рф).

▶️ Розпочата кремлем війна – трагедія не лише українського народу, а й самих росіян.

▶️ путін приніс війну в російські міста та села, які досі жили – хоча й не ідеальним, а все ж мирним життям.

▶️ російська армія вбиває і руйнує не лише в Україні, але й у самій росії – через непрофесійність особового складу, дефективність озброєння та байдужість командування до життів і чужих, і своїх людей.

▶️ «Нештатні ситуації», які завдають руйнувань та збитків російській території, трапляються в росії регулярно. Тільки в січні 2024 року російська авіація розбомбила петропавлівку воронезької області.

▶️ Узурпатор путін веде росію до повного колапсу – як геополітичного, так і соціального.

Джерело: https://t.me/spravdi/38396

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