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Занесена в Красную книгу:браконьер наловил рыбы на три тысячи гривен
Как сообщили в пресс-службе Харьковского рыбоохранного патруля, инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище 5 июня.
Так, вблизи пгт Ковшаровка Купянского района области сотрудники разоблачили факт незаконного вылова рыбы, которая занесена в Красную книгу Украины.
Мужчина вылавливал рыбу лесковой сетью. В сетке обнаружили карася золотого. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3300 гривен.
На нарушителя составлен протокол по статье 90 КУоАП.
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