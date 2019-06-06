Занесена в Красную книгу:браконьер наловил рыбы на три тысячи гривен

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Сегодня 19:33

Как сообщили в пресс-службе Харьковского рыбоохранного патруля, инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище 5 июня.

Так, вблизи пгт Ковшаровка Купянского района области сотрудники разоблачили факт незаконного вылова рыбы, которая занесена в Красную книгу Украины.

Мужчина вылавливал рыбу лесковой сетью. В сетке обнаружили карася золотого. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3300 гривен.

На нарушителя составлен протокол по статье 90 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости