В Конотопе автомобиль полиции сбил на "зебре" 10-летнего мальчика: ребенок - в тяжелом состоянии

В Конотопе автомобиль полиции на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика. Ребенок в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший мэр Конотопа Артем Семенихин.

Также он сообщил о состоянии пострадавшего в ДТП ребенка: о том, что мальчика прооперировали, врачам пришлось удалить ребенку селезенку.

В местной прокуратуре подтвердили инцидент и заявили, что мальчик двигался по пешеходному переходу.

По факту ДТП уже начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

«7 июня 2019 года, около 18.30 в г. Конотоп водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой. Ребенок госпитализирован. По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Следствие проводят следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия», – сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области.

За рулем был водитель - сержант полиции.

По информации пресс-секретаря прокурора, ему уже сообщено о подозрении. Прокурор и следователь готовят ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также она сообщила, что состояние пострадавшего мальчика остается тяжелым.

«Штатный водитель данного автомобиля. После столкновения оказал первую медицинскую помощь. Если есть вина сотрудника полиции, будет отвечать по закону», - рассказал телеканалу Кон-такт начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко, передает "Конотоп.City".

В полиции пообещали беспристрастное и объективное расследование.

«По словам начальника ГУНП области Николая Лушпиенко, событие будет расследовано объективно и беспристрастно. По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, который находился за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Руководство полиции Сумщины готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследовании данного происшествия», – говорится в сообщении.





Агентство Телевидения Новости