Иностранец пытался незаконно вывезти из Украины медпрепараты на 70 тысяч гривен и патроны

В пункте пропуска «Плетеневка» пограничники совместно с таможенниками помешали перемещению через границу из Украины в Россию медицинских препаратов и патронов.

Их пытался незаконно перевезти через границу гражданин Узбекистана, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

42-летний мужчина выезжал из Украины на автомобиле «Мерседес Спринтер» и для прохождения оформления избрал полосу движения «зеленый коридор», демонстрируя тем самым, что не имеет запрещенных вещей.

Однако у проверяющих возникли сомнения, и, оценив риски, правоохранители все же решили провести углубленный досмотр авто.

При проведении дополнительной проверки с привлечением служебной собаки среди вещей мужчины обнаружили 12 патронов калибра 9 мм, а в межпотолочном пространстве за обшивкой автомобиля - более 500 флаконов и упаковок с медицинскими препаратами.

Стоимость медпрепаратов составляет около 70000 гривен, кроме того у мужчины изъяли автомобиль, который был оценен в более 280000 гривен.

Агентство Телевидения Новости