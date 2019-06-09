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Головкин "вырубил" соперника в 4-м раунде

Головкин вырубил соперника в 4-м раунде

Казахский боксер Геннадий Головкин убедительно провел свой первый бой после пока единственного поражения на профессиональном ринге.

После 38-ми побед и одной ничьи проиграл Головкин Саулю Альваресу в сентябре 2018 года. И, вот, спустя 9 месяцев после поражения Головкин вернулся в ринг и провел бой против малоизвестного Стива Роллса из Канады.

Всё закончилось в 4-м раунде. Роллс оказался в нокауте после "убийственного" бокового левого в челюсть в исполнеии Головкина.


Агентство Телевидения Новости

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