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Жутчайший ляп вратаря, забившего гол в свои ворота

Жутчайший ляп вратаря, забившего гол в свои ворота

Футбольный голкипер пропустил невообразимо глупый гол. Точнее - забил сам себе.

В матче американской лиги соккера между "Сан Хосе Эртквейс" и футбольным клубом  "Даллас" вратарь "Сан Хосе" Марио Даниэл Вега на 27-й минуте отпасовал мяч защитнику своей команды, затем получил обратную передачу. А вот с обработкой мяч у Веги вышла проблема. И, в результате, Вега стал автором абсурдного автогола, после которого "Даллас" повел в счете - 1:0.

Остается добавить, что в конце концов матч завершился вничью - 2:2.


Агентство Телевидения Новости

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