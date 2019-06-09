Эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине к концу лета (видео)

В Украине курс доллара за конец мая и первую неделю июня вырос с 26,2 до 27,3 грн/$. Однако тенденция резко изменилась, и гривня перешла к плавному укреплению. К середине июня, уверены аналитики, доллар будет стоить около 26,5-26,8 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,5/26,8 грн", – прогнозирует аналитик Вадим Иосуб.

Укрепление гривни даже немного ускорилось после решения НБУ сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

Решение не снижать ставку связано с тем, что в апреле и мае потребительская инфляция превышала прогноз Нацбанка, и в этих условиях надо сохранить финансовую стабильность. Данное решение позволит сохранить высокий спрос иностранцев на ОВГЗ, и это укрепит позиции гривни на ближайшие месяцы, уверены в "Альпари".

В то же время финансовый эксперт Владимир Мазуренко отмечает: подорожание за последние несколько дней объясняется, в первую очередь, краткосрочными факторами.

"Думаю, что пока очень рано говорить о том, что тенденция к укреплению курса уже позади. Я думаю, что до середины июня стоимость доллара может колебаться около 26,5-26,8 грн/$", – рассказывает Мазуренко.

Его коллега Егор Комов также считает, что в ближайшие дни на валютном рынке будет наблюдаться укрепление национальной валюты. По его оценкам, доллар будет стоить до 15 июня 26,7-27 грн/$. "Думаю, что минимальная отметка уже позади. Однако, стоимость доллара еще будет снижаться какое-то время", – добавляет Комов.

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин добавляет: наиболее болезненный вопрос для рынка – это спекулятивный спрос на гривню в связи с обсуждением возможности дефолта по украинским обязательствам. Ожидания и настроения нерезидентов, которые приобрели гривневые ОВГЗ на 41,8 млрд грн с начала года и создали сильное предложение валюты, меняются.

В ближайшие месяцы, считает глава совета НБУ Богдан Данилишин, гривню ожидают серьезные риски. И вот почему:

Сократятся объемы золото-валютных резервов НБУ. Их придется потратить на обслуживание и погашение внешнего долга. "Заметное уменьшение международных резервов само по себе способно дать отрицательный психологический сигнал участникам валютного рынка", – поясняет Данилишин.

Валюту придется тратить на подготовку к отопительному сезону. А чем больше долларов тратят, тем выше его стоимость. До октября в подземные газохранилища необходимо закачать 15-16 млрд куб. м газа. На это, по оценкам главы Совета НБУ, придется потратить около $2,5 млрд. "Таким образом, благоприятная ситуация на валютном рынке, которая наблюдалась в течение весны, может осложниться", – подытожил Данилишин.

Позитивная новость – возможный рост экспортных выручек от аграриев. А чем больше валюты они зарабатывают, тем крепче гривня и тем лучше динамика ВВП. Итак, согласно прогнозам продовольственной организации ООН, в 2019 году мировое производство зерна может увеличиться на 2,7%, после сокращения, наблюдавшегося в 2018 году. Серьезных предпосылок для роста цены зерновых – основной статьи украинского агроэкспорта – нет.

Агентство Телевидения Новости