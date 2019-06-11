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Улицу в центре Харькова на месяц закроют для движения транспорта

Улицу в центре Харькова на месяц закроют для движения транспорта

С 8:00 12 июня до 17:00 12 июля будет запрещено движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ по замене участка трубопровода по ул. Олеся Гончара.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - Маяковского и Веснина.

 

Агентство Телевидения Новости

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