Качественная трава на стадионе "Металлист" появится к концу июля

Газон на ОСК «Металлист» подвергся реновации.

После того, как донецкий "Шахтер" начал играть свои домашние матчи в Харькове, на стадион "Металлист" приходится большая нагрузка. На главной спортивной арене Харькова проходят матчи двух клубов - "Шахтера" и "Металлиста 1925". Также ею охотно пользуется сборная Украины. Хотя газон получает большие нагрузки, футболисты, которые здесь играют, говорят, что по качеству он лучший в Украине. Чтобы поддерживать его в таком состоянии, ежегодно, с появлением в Харькове "Шахтера", в летнее межсезонье происходит реновация. На днях был снят верхний слой газона толщиной четыре сантиметра, поднятые искусственные волокна, которыми прошит газон, и посеяна новая трава.

Вадим Гунько, директор по эксплуатации "Шахтер-Сервис":

В этом году мы привезли полный комплект из Киева, который у нас есть - фактически единственный на постсоветском пространстве, и сделали полную реновацию. Почему мы делаем ее так часто, если так звучит вопрос. Потому что здесь играют две команды все матчи. Это очень серьезная нагрузка, и для такого типа газона надо полностью менять газон и делать реновацию каждый год.

Теперь трава должна прорасти. Этому бы способствовали дожди. Но и в случае засухи специалисты, следящие за полем стадиона "Металлист", прогнозируют, что в конце июля, когда начнется новый сезон в отечественном футболе, на газоне уже будет качественная трава, на которой можно демонстрировать футбол высочайшего класса.

Агентство Телевидения Новости