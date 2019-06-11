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11.06.2019 18:30
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По делу об избиении харьковского телеоператора полиция проведет служебную проверку

По делу об избиении харьковского телеоператора полиция проведет служебную проверку

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко назначил служебную проверку действий сотрудников полиции, которые несли службу на территории ТЦ "Барабашово" во время конфликта 7 июня, в результате которого был жестоко избит оператор местной службы теленовостей Вадим Макарюк.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Информации об улучшении состояния Макарюка на данный момент нет.

Напомним, вечером 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове произошел конфликт с участием предпринимателей, ветеранов АТО и представителей "Нацкорпуса". В результате конфликта за медицинской помощью обратились 9 человек. Среди пострадавших был Вадим Макарюк. Его госпитализировали в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи. Врачи диагностировали у пострадавшего геморрагический инсульт, произошедший в результате кровоизлияния в мозг в результате избиения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) и по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций) УК Украины.

Нападение на Макарюка квалифицировано по трем статьям УК: ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой).

 

Агентство Телевидения Новости

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