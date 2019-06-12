В одном из районов Харьковской области массово гибнут пчелы: открыто уголовное дело

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области, 6 июня в полицию поступило 8 сообщений от жителей сел Водорезовка и Николаевка об отравлении пчел.

Согласно информации издания "Обрії Ізюмщини", пасечники предполагают, что это работа сельхозпроизводителей, которые обрабатывают поля очень сильными ядохимикатами.

Главы сельсоветов также подтвердили информацию об инцидентах, однако сообщений об обработке полей в местной прессе не было.

По информации издания, лишь после того, как пчелы погибли, фермеры дали объявление в СМИ о химической обработке посевов сельскохозяйственных культур препаратом КАС-28, микроудобрениями "Оракул", "Бор", "Цинк", срок действия которых - одни сутки.

Кроме того, пчеловоды откровенно говорят, что они беззащитны от произвола фермеров и у них мало шансов получить возмещение за потерю меда и восстановление пчелиных семей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

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