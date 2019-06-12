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У теннисиста случился на корте приступ ярости

У теннисиста случился на корте приступ ярости

В городе Шымкент в Казахтане на этой неделе проходит малопримечательный теннисный турнир категории Challenger. Однако концовка одного из матчей первого круга оказалась весьма неординарной.

Встречались испанец Марио Вилелья Мартинес и Томислав Бркич из Боснии и Герцеговины. Мартинес, выиграв первый сет 6:1, проиграл два последующих - 2:6, 5:7, а с ними, соответсвенно, и весь матч.

По завершении последнего розыгрыша, который Мартинес проиграл, направив мяч в аут, испанский теннисист в буквальном смысле разъярился. Он шесть раз подряд ударил ркаеткой по корту, а затем еще вышвырнул ее за ограждение теннисной площадки.


Агентство Телевидения Новости

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