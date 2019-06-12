Деталь, на ходу залетевшая в вагон: каково реальное состояние электричек на Харьковщине

Это видео шокировало соцсети: на нем пассажиры электрички Харьков-Золочев пытаются водой из чайника охладить одну из составляющих ходовой, которая, пробив пол, залетела в салон.

В Управлении ЮЖД рассказывают, что все обошлось без пострадавших, а электричка уже работает.

Александр Куропатенко, начальник службы пригородных перевозок ЮЖД

Могу пояснить, что это техническая причина, в данном вагоне никого из пассажиров не было, никто не пострадал. Задержка поезда составила 5 минут. Электропоезд по графику прибыл на конечную станцию, также он еще в этот день курсировал на участке Харьков-Балашовский, прибыл в Люботин, в данный момент находится в эксплуатации.

Однако эта ситуация - не единственное, к чему есть претензии у пассажиров. Людей вообще возмущает состояние пригородного электронтранспорта - в частности, загруженность, постоянные отмены и сокращения рейсов, неудобные старые сиденья, двери, которые не закрываются, и состояние туалетов .

Дарья Басова, студентка

Электричками тяжело. Короче, один раз ехала, а билетов-то много продают, и людей много. И ехала 6 часов стоя. Тяжело. И еще сидеть неудобно. - А чому? - Лавочки старые уже -попа болит

Анна Махонина, пенсионерка

Бывают электрички в плохом состоянии. Заходить нельзя. Туалет, хотелось бы, чтобы в лучшем состоянии был - а так-то все хорошо

Не знаю, просто они устарелые очень. Двигаются они нормально, а вот туалеты и двери не очень, вообще

В этом поезде, который направляется к Леваде, все именно так, как и говорят люди - грязь, старые сиденья, ободранный салон. Особенно удивляет одна из деталей - двери наружу в вагоне вообще не закрываются.

В Управлении ЮЖД считают иначе: по их мнению, техническое состояние вполне приличное, однако признаются - из 65 электричек, работающих в пределах области, обновления требуют 23 - почти треть. Однако ситуация, говорит Куропатенко, не критичная, основная же проблема - человеческий фактор.

Александр Куропатенко, начальник службы пригородных перевозок ЮЖД

Техническое состояние поездов удовлетворительное, они проходят техническое обслуживание, технические ремонты в моторвагонных депо, харьковское депо, люботинское, полтавское. Единственное, что хотелось бы обратиться к нашим пассажирам, чтобы они берегли наш подвижной состав, который с годами стареет. Чтобы добросовестно относились и покупали билеты

Именно то, что многие из пассажиров ездят в электричках без билетов, в Управлении называют одной из причин всех проблем с состояния самих электропоездов.





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