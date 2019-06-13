Пожар в Одесской психиатрической больнице - администрация заявляет о поджоге

Одесский центр психологического здоровья подожгли умышленно. Об этом утверждает администрация заведения. Говорят, случайно огонь никто занести не мог. Мол, пациенты не имели спичек и зажигалок.

Также в администрации говорят, что здание загорелось так быстро, потому что его полили легковоспламеняющейся смесью.

Напомним, вечером 10 июня загорелся один из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья, погибли шесть человек.

По словам главврача медцентра Анатолия Волощука, в указанном корпусе находились пожилые пациенты.

Он утверждает, что все деревянные конструкции здания, в том числе чердак, были своевременно обработаны соответствующим веществом для предотвращения быстрого распространения огня.

Также в здании имелась система сигнализации, которую недавно установили, и учреждение приняло ее на баланс. Больница не успела заключить договор с обслуживающей компанией, но, как утверждает главврач, когда начался пожар, звуковая сигнализация сработала.

Агентство Телевидения Новости