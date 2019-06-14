Госисполнителя подозревают в фиктивной продаже арестованной квартиры

Прокуратура согласовала сообщение о подозрении бывшему главному исполнителю одного из районных отделов ГИС по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление служебным положением, служебный подлог).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, 40-летнюю женщину подозревают в фиктивной продаже квартиры в Харькове площадью более 120 кв.м.

Жилье, которое принадлежало на праве собственности территориальной общине Харькова, путем искусственно созданного судебного спора пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга.

Им это не удалось, поскольку преступную схему раскрыли, а на недвижимость был наложен арест.

Вместе с тем следствие выяснило, что госисполнитель скрыла сведения об аресте квартиры, подделала материалы исполнительного производства и в начале прошлого года подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.

Победитель торгов заплатил за жилье чуть более 1 миллиона гривен. Средства поступили на счет районного отдела исполнительной службы, где работала подозреваемая. После этого их распределили между участниками исполнительного производства.

Однако оформить право собственности на имущество покупатель не смог, поскольку выяснилось, что квартира принадлежит территориальной общине и была выставлена ​​на продажу незаконно.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости