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Личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы установили

Личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы установили

Правоохранители установили личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки, который произошел под утро 20 мая текущего года. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, поджигателем  оказался харьковчанин 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

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