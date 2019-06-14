Сегодня 18:15
Просмотров: 119
Личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы установили
Правоохранители установили личность подозреваемого в поджоге волонтерской палатки, который произошел под утро 20 мая текущего года.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, поджигателем оказался харьковчанин 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.
Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.
Загрузка...