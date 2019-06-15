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В Высоком под колесами поезда погибла женщина

В Высоком под колесами поезда погибла женщина

Сегодня в 14-15 в поселке Высокий под колесами поезда "Харьков-Новоселовка" погибла женщина. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 40-50 лет, ее личность сейчас устанавливается. По предварительной информации, женщина бросилась под поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось. 

Движение транспорта было приостановлено на два с половиной часа. 

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются. 

Агентство Телевидения Новости

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