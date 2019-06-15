15.06.2019 19:57
Просмотров: 161
В Высоком под колесами поезда погибла женщина
Сегодня в 14-15 в поселке Высокий под колесами поезда "Харьков-Новоселовка" погибла женщина.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 40-50 лет, ее личность сейчас устанавливается. По предварительной информации, женщина бросилась под поезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда на пешехода не удалось.
Движение транспорта было приостановлено на два с половиной часа.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Обстоятельства устанавливаются.
Загрузка...