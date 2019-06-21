В Киевском районе у мужчины угнали автокран

15 июня в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный угнал автокран, который находился на стоянке по улице Амурской.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Оказалось, что владельцем автокрана является 47-летний харьковчанин. Мужчина рассказал, что в последний раз видел свое транспортное средство вечером 14 июня. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автокран был найден и возвращен владельцу. Причастным к похищению оказался 30-летний водитель автотранспорта.

Открыто уголовное дело по статье "незаконное завладение транспортным средством" УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Агентство Телевидения Новости