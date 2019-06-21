Няне, обвиняемой в избиении ребенка с ДЦП, вынесли приговор. На каком решении остановился суд, и согласны ли с ним все стороны?

В Дзержинском суде сегодня огласили приговор няне, которую прокуратура обвиняла в систематическом избиении ребенка с инвалидностью. В ходе рассмотрения дела няня - Светлана Савченко - своей вины так и не признала. Обвинение требовало максимально возможного наказания, а это - 5 лет за решеткой.

Денис Цвирюк, судья

Суд ухвалив: Савченко Світлану Вікторівну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 127 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. До набрання вироку законної сили обрати Савченко Світлані Вікторівні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши останню під варту у залі суду негайно. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги встановлений КПК України

Адвокат Савченко Сергей Строгов таким решением судьи не доволен. Говорит, обязательно будет подавать апелляционную жалобу. По его убеждению, судья строго нарушил права его подзащитной, ведь, говорит, по собственной инициативе суд не в праве устанавливать меру пресечения - это задача прокурора.

Сергей Строгов, адвокат обвиняемой Савченко

Подождите, а кому известно, что бьет Савченко? Каким процессуальным действием определялось лицо, которое наносит удар? Что это именно Савченко? А может это Иванова, а может Петрова… То есть, по сегодняшнюю минуту не известно то лицо, которое на видео изображено

Сама Светлана Савченко от комментариев по традиции отказалась. Зато под столом вела активную переписку в «мессенджере».

Ну, хорошо, спрашивайте. Ну, я смотрю, что она просто не хочет говорить.- Почему? - Ну, откуда я знаю

Зато в прокуратуре сообщают, что несмотря на то, что они просили максимально строгого наказания в виде 5 лет содержания под стражей, решение суда с наказанием на срок 3-х - возможно, что будут обжаловать. Но это точно станет известно после тщательного ознакомления с текстом приговора.

Наталья Клочко, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

Суд призначив 3 роки позбавлення волі, яке потрібно відбувати реально. Я вважаю, що дуже справедливо те, що судом призначено саме реальне позбавлення волі. Щодо строку покарання нами буде вивчено питання про можливість внесення апеляційної скарги після додаткового ознайомлення із тексом судового рішення

Кроме наказания в виде лишения свободы, Савченко должна выплатить возмещение материального вреда в сумме 3 127 гривен, которые мать девочки потратила на лечение. Также няня должна заплатить 1 гривну за моральный ущерб. Однако, по словам адвоката потерпевшей, никакие средства не смогут утешить мать девочки с инвалидностью - Ларису Сандеви. Последней на оглашении приговора не было, она не смогла сегодня оставить дочь, говорит ее представитель.

Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян, представитель потерпевшей

Безумовно, так, це реальний строк. Це те, за що ми боролися, але ми просили максимальної міри покарання. Проте для матері дитини жоден вирок не буде задовільним, оскільки жодне рішення суду іменем України не поновить права дитини в розумінні її страждань моральних отриманих і того обсягу травм психологічних, які їй нанесені

Из зала суда Светлану Савченко вывели в наручниках, после чего женщину в сопровождении полицейских направили в СИЗО.

Агентство Телевидения Новости