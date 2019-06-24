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Памятник воинам УПА снова залили краской
24 июня в 16:34 в полицию поступило сообщение о том, что в Молодежном парке неизвестные залили краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. которая установила, что памятник злоумышленники залили красной краской.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка.
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