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Памятник воинам УПА снова залили краской

Памятник воинам УПА снова залили краской

24 июня в 16:34 в полицию поступило сообщение о том, что в Молодежном парке неизвестные залили краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. которая установила, что памятник злоумышленники залили красной краской.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка.

 

Агентство Телевидения Новости

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