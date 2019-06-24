Памятник воинам УПА снова залили краской

24 июня в 16:34 в полицию поступило сообщение о том, что в Молодежном парке неизвестные залили краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. которая установила, что памятник злоумышленники залили красной краской.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка.

Агентство Телевидения Новости