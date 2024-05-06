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Нарисованная победа

Нарисованная победа

Нарисованная победа

Организаторы Z-выставки в Иваново на трофейном кандаском броневике дорисовали крест Вермахта. Потому что борьба с нацистами должна выглядеть убедительно!

И вот всё у них так: нарисовали победу над бедностью.

Нарисовали рост доходов населения.

Нарисовали запредельное количество уничтоженной украинской техники.

Столько, сколько им даже не поставляли.

Вся страна – один сплошной нарисованный успех.

https://t.me/slvn_pomet/10518

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