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Нарисованная победа
Организаторы Z-выставки в Иваново на трофейном кандаском броневике дорисовали крест Вермахта. Потому что борьба с нацистами должна выглядеть убедительно!
И вот всё у них так: нарисовали победу над бедностью.
Нарисовали рост доходов населения.
Нарисовали запредельное количество уничтоженной украинской техники.
Столько, сколько им даже не поставляли.
Вся страна – один сплошной нарисованный успех.
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Темы: війна, пропаганда, росія, україна