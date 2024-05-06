Новини однією строкою

● Япония планирует внесение изменений в свои законы, чтобы разрешить экспорт оружия странам, борющимся с фашизмом, и этот шаг может принести большую пользу Украине.

● В Естонії запропонували готуватися до можливої блокади Балтійського моря. За словами військових, для досягнення цієї мети Естонія має можливості.

● США замовили сенсори, які нададуть можливість авіабомбам з JDAM-ER України уражати комплекси РЕБ. На комплекти JDAM-ER встановлять новітні сенсори Home-on GPS, які скеровують бомбу на джерело завади.

● В США произошли очередные стычки между пропалестинскими демонстрантами и полицией, - CNN. Последние разогнали студентов Университета Вирджиния с использованием слезоточивого газа и снесли палатки, установленные перед зданием вуза.

● Правительство Чехии официально отозвало посла республики в рф Витезслава Пивоньку

● Страны G7 готовят помощь Украине на $50 млрд за счет замороженных активов россии.

● Британская разведка прогнозирует рост российских потерь в ближайшие два месяца, — Минобороны Великобритании. В ведомстве отмечают, что в апреле 2024 года среднее ежедневное количество российских потерь (убитыми и ранеными) находилось на уровне 899 человек в день.

● Открывая окно в будущее пищевой промышленности: запущена первая в мире фабрика по производству продуктов питания из воздуха (искусственный белок). Производство солейна не зависит от сельского хозяйства, погоды или климата: его можно производить в суровых условиях, таких как пустыни, арктические районы и даже космос. Этот процесс не требует использования животных или фотосинтезирующих растений, что делает солейн самым устойчивым белком в мире. Для выращивания килограмма солейна требуется примерно 1% воды и 5% пахотной земли, что потребовалось бы для выращивания эквивалентного количества растительного белка, и при этом создается лишь пятая часть выбросов углекислого газа.

● В Германию в качестве беженцев переезжает всё больше граждан Турции, — Bild. В прошлом году в ФРГ приехало более 61 тысячи заявителей из Турции, хотя в 2022-м их было чуть меньше 24 тысяч, а в 2021-м — около семи тысяч. В этом году в Германию из Турции прибыло уже около 15 тысяч человек, две трети из них — мужчины.

● Данные о тысячах онлайн-совещаний бундесвера несколько месяцев находились в открытом доступе.

● В прошлом году писали про первый в мире препарат для выращивания новых зубов. И теперь в Японии готовятся тестировать его на людях уже с сентября. В рамках испытания, лекарство будет вводиться внутривенно испытуемым возрасте от 30 до 64 лет. У субъектов должен отсутствовать хотя бы один задний зуб. Сам препарат показал отличные результаты на животных, восстановив им зубы, при этом не вызвав никаких серьёзных побочных эффектов. Ведущий исследователь Кацу Такахаси прокомментировал: «Мы хотим помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Думаем, люди этого ждут».

● Министр обороны Израиля заявил, что не видит со стороны ХАМАС намерения договориться по Газе и допустил возможность скорого начала операции в Рафахе

● Китайские учёные создали аккумулятор в два раза лучше литиевого на электролите на водном растворе который не подвержен возгоранию. Но дело не только в безопасности . Они могут хранить почти в два раза больше энергии, чем новейшие литиевые батареи — до 1200 Вт·ч/л. Что касается продемонстрированной аккумулятором на водном электролите плотности хранения энергии, то по этому параметру он превзошёл даже некоторые аккумуляторы с твердотельными электролитами. При этом он может быть сопоставим по стоимости производства с литиевыми аккумуляторами.

● Фармацевтическому гиганту выпускающему вакцину AstraZeneca грозят миллиардные иски после признания в суде, что вакцина вызывает тромбоз. Уже поданы иски в суд от пострадавших и родственников умерших. Вакцина вызывает синдром свертывания крови, что приводит к летальному исходу.

● В США арестовали наследника ювелирной империи Cartier, предъявив ему обвинение в отмывании денег с использованием стейблкоина USDT.Альтман заявил, что GPT-4 «худшая модель», которую мы когда-либо будем использовать, каждая новая версия становится все умнее. Альтман отметил, что ему «все равно», сколько средств OpenAI потратит на создание AGI, 500 млн или 50 млрд в год, в любом случае это того стоит.

● Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в перебоях в работе GPS в стране виновата россия. По ее словам, «масштабы помех с GPS увеличились» , а также «во многом изменили свою форму» после начала боевых действий в Украине.

● На этой неделе глава американской авиации Фрэнк Кендалл совершил полет на самолете X-62A VISTA под управлением искусственного интеллекта (ИИ). Тестовый воздушный бой проходил на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

● Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в россию и примет участие в параде Победы 9 мая.

● Турецкий DenizBank вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. Счет невозможно открыть даже с наличием ВНЖ и прописки в Турции. Отказы в открытии счетов могут быть связаны с риском вторичных санкций США.

● Трех россиян арестовали в Финляндии по делу о вывозе предметов двойного назначения.

● Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що розвиток відносин між Францією та Китаєм привносить стабільність у «турбулентний» світ.

● СК рф расследует хищение 2 млрд рублей на бронежилетах для мобилизованных. Вместо снаряжения деньги пошли на земельные участки и бизнес-центр. Часть бюджетных средств были переведены на два десятка частных счетов.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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