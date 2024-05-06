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У российских РЭБ электромагнитный излучатель сузился до размеров ушка иголки

У российских РЭБ электромагнитный излучатель сузился до размеров ушка иголки

Всё дело в том, что российским пропагандистам стало известно о закупке новых ГСН для авиабомб JDAM-ER, передаваемых Украине. Специфика данных ГСН заключается в том, что когда сигнал GPS подавляется комплексом РЭБ, авиабомба обречённо не падает где-то там за горизонтом, а автоматически переключается на… поражение источника помех.

Напомню, что согласно последним публичным отчётам Пентагона, российские РЭБ серьёзно влияют на точность средств поражения, наводящихся по GPS, в частности, 155-мм высокоточных снарядов M982 Excalibur и реактивных авиабомб GLSDB.

Такие новости привели российскую профильную аудиторию в состояние острого перевозбуждения. Ведь, фактически, теперь, любой комплекс РЭБ, подавляющий JDAM-ER, в случае успешного подавления, превращается в потенциальную цель. То, что в прямом смысле называется, РЭБ собой закрыл командный пункт. И если раньше средства РЭБ были одними из наиболее редко уничтожаемых во всей механизированной номенклатуре и среди “ди-джеев” в РОВ был один из самых низких показателей потерь, то в скором времени всё может кардинально измениться.

А потому и вправду, есть чему сжиматься до размеров ушка иголки.

https://t.me/zloyodessit/21630

Новости портала «Весь Харьков»

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