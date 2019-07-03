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В харьковском метро потерялся школьник, который отстал от экскурсионной группы
В харьковском метро потерялся третьеклассник, который отстал от школьной экскурсии.
Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.
Мальчик, как выяснилось, отстал от школьной экскурсионной группы и потерялся в толпе пассажиров.
Правоохранители установили старшего экскурсионной группы и сообщили его родителям.
С родителями и представителями учебного заведения проведена профилактическая беседа по надлежащему выполнению ими обязанностей по воспитанию детей и разъяснены правила поведения в метрополитене.
Противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.
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