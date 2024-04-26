У Харкові обмежено рух транспорту на ділянці проспекту Гагаріна

На проспекті Гагаріна тимчасово обмежений рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з капремонтом магістральної камери, яка знаходиться під клумбою. Роботи виконують фахівці КП «Харківські теплові мережі». Реконструкція проводиться за проєктом Світового банку із встановленням системи SKADA.

Роботи триватимуть у прискореному темпі без вихідних.

Агентство Телевидения Новости