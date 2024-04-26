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У Харкові обмежено рух транспорту на ділянці проспекту Гагаріна
На проспекті Гагаріна тимчасово обмежений рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з капремонтом магістральної камери, яка знаходиться під клумбою. Роботи виконують фахівці КП «Харківські теплові мережі». Реконструкція проводиться за проєктом Світового банку із встановленням системи SKADA.
Роботи триватимуть у прискореному темпі без вихідних.