Транспорт
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У Харкові обмежено рух транспорту на ділянці проспекту Гагаріна

У Харкові обмежено рух транспорту на ділянці проспекту Гагаріна

На проспекті Гагаріна тимчасово обмежений рух транспорту навколо клумби зі світловим фонтаном. 

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з капремонтом магістральної камери, яка знаходиться під клумбою. Роботи виконують фахівці КП «Харківські теплові мережі». Реконструкція проводиться за проєктом Світового банку із встановленням системи SKADA.

Роботи триватимуть у прискореному темпі без вихідних.

Агентство Телевидения Новости

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