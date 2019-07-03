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Мужчину, напавшего с металлическими кусачками на девушку, отправили за решетку

Мужчину, напавшего с металлическими кусачками на девушку, отправили за решетку

В Лозовском райсуде вынесли приговор мужчине, напавшему с металлическими кусачками на молодую девушку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, 37-летнего мужчину признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 187 УК Украины).

Как было установлено, в сентябре 2017 года мужчина возвращался ночной электричкой домой из Харькова. 

В электричке мужчина попытался познакомиться с молодой девушкой. Однако девушка не стала с ним разговаривать и пошла в другой вагон. 

На конечной остановке злоумышленник проследил, куда направилась от вокзала его попутчица. Злоумышленник догнал девушку на темной улице, прижал к шее металлические кусачки и, угрожая физической расправой, повалил на землю. 

Нападающий забрал у беспомощной жертвы мобильный телефон и скрылся с места происшествия.

Злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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