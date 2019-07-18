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Работник предприятия попался на взятке в 37 тысяч

Работник предприятия попался на взятке в 37 тысяч

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, рзаботника одного из харьковских предприятий задержали при получении взятки в размере 37 тысяч гривен от частного лица за беспрепятственное переоформления договора на электроснабжение и согласование технической документации.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками отдела специальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковской области. Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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