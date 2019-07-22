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На Харьковщине в военной части из автомата застрелился солдат

На Харьковщине в военной части из автомата застрелился солдат

В воскресенье, 21 июля, в военной части А1352 в Балаклее застрелился военнослужащий.

Об этом рассказал заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

Около 6 утра 20-летний призывник был в карауле.

Основная версия его гибели – самоубийство.

По словам Зубко, военнослужащий застрелился из автомата Калашникова - АК-47.

По факту гибели солдата открыто уголовное производство. Статья – "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".

Дело расследует полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

 

Агентство Телевидения Новости

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