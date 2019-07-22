22.07.2019 16:23
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На Харьковщине в военной части из автомата застрелился солдат
В воскресенье, 21 июля, в военной части А1352 в Балаклее застрелился военнослужащий.
Об этом рассказал заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.
Около 6 утра 20-летний призывник был в карауле.
Основная версия его гибели – самоубийство.
По словам Зубко, военнослужащий застрелился из автомата Калашникова - АК-47.
По факту гибели солдата открыто уголовное производство. Статья – "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство".
Дело расследует полиция под процессуальным руководством военной прокуратуры и Государственного бюро расследований.
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