Гол в свои ворота с 45-ти метров

В матче чемпионата Бразилии по футболу забит безумный автогол.

В 11-м туре встречались команды "Атлетико Минейро" и "Форталеза". Они сыграли вничью 2:2.

Счет был открыт на 7-й минуте матча после того, как защитник "Форталезы" Жуниньо от центра поля решил отдать мяч своему вратарю. Вышло же так, что Жуниньо перекинув мяч, через вышедшего далеко вперед голкипера, провел гол в свои ворота.

Ниже в видеообзоре матча этот курьезный эпизод на 1:05.





Агентство Телевидения Новости