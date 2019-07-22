Спорт
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22.07.2019 17:01
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Гол в свои ворота с 45-ти метров

Гол в свои ворота с 45-ти метров

В матче чемпионата Бразилии по футболу забит безумный автогол.

В 11-м туре встречались команды "Атлетико Минейро" и "Форталеза". Они сыграли вничью 2:2.

Счет был открыт на 7-й минуте матча после того, как защитник "Форталезы" Жуниньо от центра поля решил отдать мяч своему вратарю. Вышло же так, что Жуниньо перекинув мяч, через вышедшего далеко вперед голкипера, провел гол в свои ворота.

Ниже в видеообзоре матча этот курьезный эпизод на 1:05.


Агентство Телевидения Новости

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