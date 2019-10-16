СБУ блокировала попытки вербовки осужденных псевдоспецслужбами «ЛДНР»

Контрразведчики Службы безопасности фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых «МГБЛ/ДНР» граждан Украины, которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что созданные российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество.

Осужденные должны были выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения.

«При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания», -сообщили в СБУ.

В частности, среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украины территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные меры.

Так, по показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ТОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был предоставлен псевдоним, а также отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

Также СБУ выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований.

В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки «Безлера».

По каждому выявленному факту проводится проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Однако гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во время исполнения преступной задачи не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой.





Агентство Телевидения Новости