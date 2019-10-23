САП возбудила дело о взяточничестве 11 нардепов

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды".

"По информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, якобы получили по 30 тыс. долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Сведения в ЕРДР внесли по признакам преступления по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ под процессуальным руководством САП.

Напомним, "Слуга народа" самая большая фракция в истории украинского парламента - 254 нардепа.

Для лучшей коммуникации партию разделили на 15 групп, однако в политической силе бушуют междоусобицы.

Так, в начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раде оппоненты шантажируют "слуг народа" по поводу голосования за определенные решения.

Ранее при принятии бюджета на 2018 год депутаты создали так называемые "площадки Яценко" - это электронные площадки-посредники между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен.

В августе 2018 года "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Отдельные депутаты внесли в Верховную Раду законопроект №2047, который позволил бы эту "схему" ликвидировать, но до принятия так и не дошло.

В то же время, к законопроекту №2047, был подан альтернативный законопроект №2047-1, который подготовили 19 народных депутатов от "Слуги народа" (сейчас шесть депутатов отозвали свои подписи).

Главная идея №2047-1 - это закрепление монополии электронных площадок, расширение их функционирования. Кроме этого, проект предлагает устранить из процесса оценщиков.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Президент Владимир Зеленский и руководство партии "Слуга народа" требуют, чтобы депутаты СН, которые являются членами финансового комитета Рады, и авторы нескольких законопроектов прошли детектор лжи.

Агентство Телевидения Новости