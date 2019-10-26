Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторой украинской продукции.

Соответствующий указ президента США от 25 октября был обнародован Белым домом.

В документе отмечается, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. "Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли … для определенных приемлемых товаров, являющихся продукцией Украины, через 5 дней от даты этого объявления", - подчеркивается в указе.

Напомним, Дональд Трамп принял решение приостановить беспошлинную торговлю для ряда товаров из Украины в декабре 2017 года.

Агентство Телевидения Новости