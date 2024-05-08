Як Україна експортує агропродукцію під час повномасштабної війни

До вторгнення 98% агропродукції експортували морським транспортом. Він дешевший за інші.

Вже в березні 2022 експорт морем майже зупинився, і повноцінно відновити його вдалось наприкінці 2022, після початку роботи "Зернового коридору".

З часом росія вийшла з "Зернової ініціативи", обсяг морського експорту знову впав. Аграрії опанували інші маршрути. Але зараз морський шлях продовжує працювати без згоди росії, попри російські обстріли та провокації.

Це інфографіка з нового інфографічного довідника "Агробізнес України 2022/2023 МР". Завантажуйте повну версію за посиланням. (https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2023/)

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3599

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