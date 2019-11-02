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Определился чемпион мира-2019 по регби

Определился чемпион мира-2019 по регби

9-й раз в истории состоялся чемпионат мира по регби. При этом впервые - в Азии. Чемпионат мира-2019 состоялся в Японии. В финальном же матче сошлись сборные, представляющие еврпейский и африканский континенты.

За зотоые медали играли сборные Англии и ЮАР.

Регбисты ЮАР победили со счетом 32:12 и в 3-й раз стали чемпионами мира.

Также трехркратным чемпионом мира является Новая Зеландия. Дважды выигрывала чемпионский трофей Австралия и один раз - Англия.


Агентство Телевидения Новости

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