02.11.2019 15:29
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Определился чемпион мира-2019 по регби
9-й раз в истории состоялся чемпионат мира по регби. При этом впервые - в Азии. Чемпионат мира-2019 состоялся в Японии. В финальном же матче сошлись сборные, представляющие еврпейский и африканский континенты.
За зотоые медали играли сборные Англии и ЮАР.
Регбисты ЮАР победили со счетом 32:12 и в 3-й раз стали чемпионами мира.
Также трехркратным чемпионом мира является Новая Зеландия. Дважды выигрывала чемпионский трофей Австралия и один раз - Англия.
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